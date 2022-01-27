Холанн рассказал, в чём ему нужно прибавить

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, в каких компонентах игры ему нужно прибавлять.

«Я еще могу улучшить свою игру. Мне бы хотелось эффективнее завершать атаки, также собираюсь прибавить в атлетизме. Хочу поработать над своим здоровьем, чтобы поменьше травмироваться. Если не будет травм, я смогу играть больше матчей и забивать больше голов», - передает слова норвежца Sky Sports.

Холанн присоединился к «Боруссии» в январе 2020 года и с тех пор является главной ударной силой дортмундской команды. В этом сезоне чемпионата Германии на его счету 16 голов в 14 встречах.