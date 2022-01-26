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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Валенсия» сделала запрос по Мориба

26 Января 2022 • 23:29 Комментировать

«Валенсия» отправила запрос немецкому «РБ Лейпцигу» по поводу трансфера полузащитника Илайкса Мориба, об этом сообщает футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Испанцы хотят подписать футболиста на правах аренды. Переговоры между клубами проходят в позитивном ключе, но они не могут договориться о размере выплат за игрока и о покрытии заработной платы.

Руководство клуба считает, что Мориба станет качественной заменой в центр поля ушедшему из клуба Даниэлю Вассу. «Летучие мыши» также сделали запрос по Донни ван де Беку из «МЮ», но сам игрок предпочитает остаться в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия РБ Лейпциг Илайкс Мориба трансферы футбола - зима 2022
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