«Валенсия» сделала запрос по Мориба

«Валенсия» отправила запрос немецкому «РБ Лейпцигу» по поводу трансфера полузащитника Илайкса Мориба, об этом сообщает футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Испанцы хотят подписать футболиста на правах аренды. Переговоры между клубами проходят в позитивном ключе, но они не могут договориться о размере выплат за игрока и о покрытии заработной платы.

Руководство клуба считает, что Мориба станет качественной заменой в центр поля ушедшему из клуба Даниэлю Вассу. «Летучие мыши» также сделали запрос по Донни ван де Беку из «МЮ», но сам игрок предпочитает остаться в Премьер-лиге.