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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн близок к возвращению в строй

26 Января 2022 • 11:29 Комментировать

Лидер дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, получивший повреждение мышц по ходу недавнего матча с «Хоффенхаймом» (3:2), не собирается надолго задерживаться в лазарете.

Согласно сведениям Sport1, травма норвежца оказалась не такой серьезной, как предполагалось. Эрлинг может вернуться на поле в поединке Бундеслиги против леверкузенского «Байера». Игра запланирована на 6 февраля.

В текущем сезоне Холанн отметился 23 забитыми мячами в 20 поединках во всех турнирах.

В СМИ давно ходят слухи, что норвежец покинет Дортмунд по окончании сезона. Главными претендентами на него считаются «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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