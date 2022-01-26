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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зюле отказался от зарплаты в 10 миллионов евро в «Баварии»

26 Января 2022 • 11:14 Комментировать

Защитник Никлас Зюле ответил отказом на еще одно предложение мюнхенской «Баварии» о новом контракте. Как сообщает Bild, немецкий клуб предложил игроку соглашение с окладом в десять миллионов евро, но такие условия не устроили футболиста.

Мюнхенцы решили больше не вести переговоры с Никласом и начали подыскивать ему замену. В шорт-листе «Баварии» фигурируют кандидатуры Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Более вероятным вариантом считается датский оборонец. Что касается Рюдигера, то немец может остаться в «Челси» или перейти в мадридский «Реал».

Добавим, что контракт Зюле с баварцами истекает в конце этого сезона. Одним из главным претендентов на защитника считается «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Никлас Зюле
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