Зюле отказался от зарплаты в 10 миллионов евро в «Баварии»

Защитник Никлас Зюле ответил отказом на еще одно предложение мюнхенской «Баварии» о новом контракте. Как сообщает Bild, немецкий клуб предложил игроку соглашение с окладом в десять миллионов евро, но такие условия не устроили футболиста.

Мюнхенцы решили больше не вести переговоры с Никласом и начали подыскивать ему замену. В шорт-листе «Баварии» фигурируют кандидатуры Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Более вероятным вариантом считается датский оборонец. Что касается Рюдигера, то немец может остаться в «Челси» или перейти в мадридский «Реал».

Добавим, что контракт Зюле с баварцами истекает в конце этого сезона. Одним из главным претендентов на защитника считается «Ньюкасл».