«Интер» нацелился на одного из лидеров «РБ Лейпцига»

Фланговый защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате, где интерес к нему проявляет миланский «Интер». Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Действующий чемпион Италии считает, что 25-летний испанец будет отлично смотреться на правой бровке в обороне. Чтобы подписать Анхелиньо, «нерадзурри» придется раскошелиться минимум на 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету латераля семь голевых передач в 25 проведенных матчах за «быков». Он связан контрактом с немецким клубом до середины 2025 года.