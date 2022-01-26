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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» нацелился на одного из лидеров «РБ Лейпцига»

26 Января 2022 • 08:40 Комментировать

Фланговый защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате, где интерес к нему проявляет миланский «Интер». Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Действующий чемпион Италии считает, что 25-летний испанец будет отлично смотреться на правой бровке в обороне. Чтобы подписать Анхелиньо, «нерадзурри» придется раскошелиться минимум на 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету латераля семь голевых передач в 25 проведенных матчах за «быков». Он связан контрактом с немецким клубом до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан РБ Лейпциг Анхелиньо
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