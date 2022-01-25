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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Верона» усилилась выступавшим за «Байер» греком

25 Января 2022 • 22:53 Комментировать

Итальянская «Верона» объявила об усилении - на официальном сайте клуба появилось сообщение о контракте с 23-летним греческим защитником Панайотисом Рецосом. Ранее Рецос защищал цвета леверкузенского «Байера». Его новое соглашение рассчитано на полтора года - до лета 2023 года.

Уже известен номер футболиста в его новом клубе - Рецос будет выступать под номером 45. Сумма трансфера не сообщается, но Transfermarkt оценивает грека в 3 с половиной миллиона евро.

Ранее Рецос выступал за «Олимпиакос», а в прошлом году успел поиграть в аренде в «Шеффилд Юнайтед» и «Сент-Этьене». В нынешнем сезоне он провел за «аптекарей» четыре матча в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
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