«Боруссия» определилась с предложением по Адейеми

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает подписать на замену Эрлингу Холанну форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми, рапортует Sky Sport Germany.

Топ-клуб немецкой Бундеслиги готов предложить австрийцам за 20-летнего бомбардира 40 миллионов евро. Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно, когда «шмели» расстанутся с Холанном. Конкурентами «Боруссии» в борьбе за Карима считаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне Адейеми записал на свой счет 18 забитых мячей и четыре ассиста в 28 матчах за «Зальцбург».