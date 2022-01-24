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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Зюле принял решение уйти из «Баварии» слухи

24 Января 2022 • 17:48 Комментировать

Защитник Никлас Зюле принял решение уйти из «Баварии». Об этом на своих страницах сообщает Bild. По данным источника, 26-летний футболист не станет продлевать контракт и сменит клубную прописку ближайшим летом.

После ухода из «Баварии» проблем с трудоустройством у Никласа Зюле возникнуть не должно. Слухи давно связывают защитника с клубами из других стран, в частности с «Барселоной», «Челси» и «Ньюкаслом».

За «Баварию» Никлас Зюле играет с 2017 года после перехода из «Хоффенхайма». За это время защитник провёл во всех соревнованиях 158 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Никлас Зюле
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