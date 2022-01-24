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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет переманить восходящую звезду немецкого футбола

24 Января 2022 • 12:17 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» намерена переманить в свои ряды восходящую звезду немецкого футбола Флориана Вирца, ныне выступающего за леверкузенский «Байер». Об этом сообщается на страницах Bild. Представители чемпиона Германии уже провели неформальные переговоры с семьей талантливого игрока.

Возможный трансфер Вирца осложняется долгосрочным трудовым соглашением с «Байером». Флориан связан контрактом с «фармацевтами» до середины 2026 года, а его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне 18-летний полузащитник забил пять голов и сделал девять ассистов в 18 играх Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Бавария Флориан Вирц
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