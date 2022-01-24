Мюллер: «Рады, что наконец-то провели матч без гола Левандовски»

В матче 20-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» взяла верх над берлинской «Гертой» со счетом 4:1. Несмотря на крупный успех, в этом поединке не смог отличиться главный бомбардир команды Роберт Левандовски.

Журналисты поинтересовались у Йозуа Киммиха и Томаса Мюллера, как поляк отреагировал на то, что не смог поразить ворота соперника.

«Роберт был немного зол в раздевалке», - сказал Киммих, слова которого приводит Bayern & Germany.

«Мы рады, что наконец-то провели игру без гола Роберта», - пошутил Мюллер.

В этом сезоне на счету Левандовски 34 забитых мяча в 28 поединках за коллектив из Мюнхена.