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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» одержал 100-ю победу в Бундеслиге, едва не превзойдя рекорд «Баварии»

23 Января 2022 • 20:20 Комментировать
РБ Лейпциг
2:0
Вольфсбург
окончен

«РБ Лейпциг» забил два безответных мяча в ворота «Вольфсбурга» во втором тайме матча, состоявшегося в рамках 20-го тура Бундеслиги. Для «Лейпцига» эта победа стала сотой с момента начала выступлений в Бундеслиге. Команда, основанная в 2009 году, до высшего дивизиона немецкого чемпионата добралась в 2016, и с сезона 2016/2017 стабильно играет в Бундеслиге.

Для достижения цифры в сто побед «РБ Лейпцигу» потребовалось 190 матчей, и это лишь на пять матчей больше, чем потребовалось в свое время «Бавария». В пятерке по этому показателю также «Кёльн» (206 матчей для 100 побед), мёнхенгладбахская «Боруссия» (217 матчей для 100 побед), и «Боруссия» дортмундская, которая добилась 100-й победы в своем 227-м матче в Бундеслиге.

Напомним, что «РБ Лейпциг» тренирует бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, он руководил «красно-белыми» с 2019 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Бундеслига РБ Лейпциг
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окончен РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
Идет 60 минута Герта 0:2 Бавария 10.00 6.60 1.25
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