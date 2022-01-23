«РБ Лейпциг» одержал 100-ю победу в Бундеслиге, едва не превзойдя рекорд «Баварии»

«РБ Лейпциг» забил два безответных мяча в ворота «Вольфсбурга» во втором тайме матча, состоявшегося в рамках 20-го тура Бундеслиги. Для «Лейпцига» эта победа стала сотой с момента начала выступлений в Бундеслиге. Команда, основанная в 2009 году, до высшего дивизиона немецкого чемпионата добралась в 2016, и с сезона 2016/2017 стабильно играет в Бундеслиге.

Для достижения цифры в сто побед «РБ Лейпцигу» потребовалось 190 матчей, и это лишь на пять матчей больше, чем потребовалось в свое время «Бавария». В пятерке по этому показателю также «Кёльн» (206 матчей для 100 побед), мёнхенгладбахская «Боруссия» (217 матчей для 100 побед), и «Боруссия» дортмундская, которая добилась 100-й победы в своем 227-м матче в Бундеслиге.

Напомним, что «РБ Лейпциг» тренирует бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, он руководил «красно-белыми» с 2019 по 2021 год.