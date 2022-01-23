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Френки де Йонга связывают с «Баварией» - президент мюнхенцев отреагировал

23 Января 2022 • 18:18 Комментировать

На днях в испанской прессе все чаще фигурировали слухи о возможном переходе полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в «Баварию» еще до конца зимнего трансферного окна. Отмечалось, что руководство и тренерский штаб каталонцев разочаровались в футболисте, поэтому посчитали правильным выручить с его ухода деньги и разгрузить финансовую ведомость.

Однако президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил, что болельщикам не стоит ожидать от мюнхенского клуба какой-либо активности на рынке в январе.

«У нас очень-очень сильная команда. Я не вижу причин, почему мы должны что-то делать зимой с составом. Единственное, мы предложили новый контракт Никласу Зюле, теперь выбор за ним», - отреагировал Хайнер на информацию о де Йонге в разговоре с Bayern & Germany.

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Бавария Барселона Френки де Йонг
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Френки де Йонга связывают с «Баварией» - президент мюнхенцев отреагировал
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