Руди Фёллер воодушевлён грядущим переходом Азмуна в «Байер»

Иранский нападающий Сердар Азмун станет игроком леверкузенского «Байера», и Руди Фёллер, бывший чемпион мира, а ныне спортивный директор «аптекарей», с нетерпением ждет его появления в составе. Он высоко ценит Азмуна.

- Это универсальный форвард, который способен сыграть на разных позициях. Он и в воздухе хорош, и скорость есть, и чувство пространства также. Это футболист, который не только завершает, но и создает моменты, он способен комбинировать, и все это просто идеально для нас, - заявил Фёллер, слова которого цитирует официальный сайт «аптекарей».

Азмун перейдет в «Байер» летом, его соглашение рассчитано до 2027 года. За «Зенит» Азмун играет с 2019 года.