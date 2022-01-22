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Руди Фёллер воодушевлён грядущим переходом Азмуна в «Байер»

22 Января 2022 • 21:28 Комментировать
Байер Л
5:1
Аугсбург
окончен

Иранский нападающий Сердар Азмун станет игроком леверкузенского «Байера», и Руди Фёллер, бывший чемпион мира, а ныне спортивный директор «аптекарей», с нетерпением ждет его появления в составе. Он высоко ценит Азмуна.

 - Это универсальный форвард, который способен сыграть на разных позициях. Он и в воздухе хорош, и скорость есть, и чувство пространства также. Это футболист, который не только завершает, но и создает моменты, он способен комбинировать, и все это просто идеально для нас, - заявил Фёллер, слова которого цитирует официальный сайт «аптекарей».

Азмун перейдет в «Байер» летом, его соглашение рассчитано до 2027 года. За «Зенит» Азмун играет с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Леверкузен Сердар Азмун
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