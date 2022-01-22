​Холанн травмирован

В субботу вечером дортмундская «Боруссия» положила себе в карман три зачётных балла, обыграв на выезде «Хоффенхайм» с результатом 3:2. При этом «шмели» потеряли своего лидера – приблизительно в средине второго тайма Эрлинг Холанн был заменён по причине травмы.

Учитывая счёт на табло (3:1 в пользу гостей из Дортмунда на тот момент), главный тренер «Боруссии» Марко Розе выпустил на поле вместо Эрлинга Холанна не игрока атаки, а полузащитника Акселя Витселя.

В ближайшее время должна появиться информация о характере травмы Холанна и приблизительных сроках его восстановления.

Напомним, что Эрлинг Холанн является целью многих топ-клубов Европы.