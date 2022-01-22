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​Заказать привет от вратаря «Байера» Лунёва можно за 5 тысяч фото

22 Января 2022 • 19:52 Комментировать

Страж ворот сборной России Андрей Лунёв входит в список знаменитостей, чей привет можно заказать на сервисе Privyet. Стоит такое удовольствие относительно недорого – 4 999 рублей. Для сравнения, привет от экс-игрока «Сельты» Александра Мостового стоит в 4 раза дороже – 19 999 рублей.

Напомним, что по завершению прошлого сезона Андрей Лунёв на правах свободного агента перебрался из «Зенита» в «Байер». Недавно на тренировке леверкузенской команды российский вратарь получил травму. Лунёв перенёс операцию и вернётся в строй приблизительно через шесть-десять недель, то есть уже весной.


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Евро-Футбол.Ру,
Байер Сборная России Андрей Лунёв
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окончен Боруссия М 1:2 Унион Берлин
окончен Фрайбург 2:0 Штуттгарт 1.95 3.40 4.05
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23.01  17:30 РБ Лейпциг ... Вольфсбург 1.53 4.60 6.00
23.01  19:30 Герта ... Бавария 11.00 7.00 1.24
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​Заказать привет от вратаря «Байера» Лунёва можно за 5 тысяч фото
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