Страж ворот сборной России Андрей Лунёв входит в список знаменитостей, чей привет можно заказать на сервисе Privyet. Стоит такое удовольствие относительно недорого – 4 999 рублей. Для сравнения, привет от экс-игрока «Сельты» Александра Мостового стоит в 4 раза дороже – 19 999 рублей.

Напомним, что по завершению прошлого сезона Андрей Лунёв на правах свободного агента перебрался из «Зенита» в «Байер». Недавно на тренировке леверкузенской команды российский вратарь получил травму. Лунёв перенёс операцию и вернётся в строй приблизительно через шесть-десять недель, то есть уже весной.