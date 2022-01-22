«Байер», «Боруссия» Дортмунд, «Унион», «Фрайбург» и «Гройтер Фюрт» одержали победы

В чемпионате Германии сыграны некоторые матчи 20-го тура. «Байер» устроил разгром «Аугсбургу» со счетом 5:1. Хет-трик на счету Мусса Диаби. Дортмундская «Боруссия» переиграла «Хоффенхайм» (3:2). Также по три очка набрали «Унион», «Фрайбург» и откровенный аутсайдер «Гройтер Фюрт».
Протокол игры
|18'Крузе Макс (0:1)
|(1:1) Коне Куадио40'
|84'Крузе Макс (1:2)
Зоммер Янн•Гинтер Маттиас 87' (Скалли Джозеф ( 87') •Фридрих Марвин • 28'Эльведи Нико•Лайнер Штефан•Закария Денис•Коне Куадио•Нец Лука 87' (Плеа Алассан ( 87') •Нойхаус Флориан•Хофманн Йонас 79' (Херрманн Патрик ( 79') •Эмболо Брель
Рённов Фредерик•Еккель Пауль•Кнохе Робин • 66'Баумгартль Тимо•Триммель Кристофер•Хедира Рани•Прёмель Гриша 3' 58' (Мёхвальд Кевин ( 58') •Гисельман Нико 88' (Харагути Генки ( 88') •Бекер Шеральдо 70' (Озтунали Левин ( 70') •Крузе Макс 88' (Ощипка Бастиан ( 88') •Фогльзаммер Андреас 71' (Бехренс Кевин ( 71')
Запасные: Хайнц Доминик•Рюэрсон Юлиан•Уджа Энтони•Луте Андреас
22 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|(1:0) Ито Хироки37'
|(2:0) Шаде Кевин72'
Флеккен Марк•Кюблер Лукас 67' (Гульде Мануэль ( 67') •Линхарт Филипп•Шлоттербек Нико•Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан 86' (Кайтель Янник ( 86') •Хёфлер Николас • 24'Шаде Кевин 74' (Шаллаи Роланд ( 74') •Хёлер Лукас 86' (Петерсен Нильс ( 86') •Грифо Винченцо•Демирович Эрмедин 74' (Чон У-Ён ( 74')
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Ито Хироки 86' (Беяз Омер ( 86') •Фюрих Крис•Эндо Ватару•Мангаля Орель 72' (Ахамада Науиру ( 72') •Соса Борна • 90'Кулибали Танги 72' (Эглофф Лилиан ( 72') •Тибиди Алексис 66' (Мвумпа Силас ( 66') •Калайджич Саша
22 января. Стадион "Europa-Park Stadion".
Протокол игры
|(1:0) Дуджак Джереми12'
|(2:0) Бель Штефан66'
|90'Онисиво Карим (2:1)
Бурхерт Саша•Майерхёфер Марко•Гризбек Себастьян•Виргевер Ник•Виллемс Джетро 69' (Иттер Джанлука ( 69') •Кристиансен Макс•Зегуйн Пауль • 86'Тильман Тимоти 85' (Бауэр Максимилиан ( 85') •Дуджак Джереми 77' (Нильсен Ховард ( 77') •Хргота Бранимир•Левелинг Джейми 85' (Абиама Диксон ( 85')
Запасные: Линде Андреас•Аста Симон•Юнг Гидеон•Пюлюлю Афимико
Центнер Робин•Сен-Жюст Джеремая•Бель Штефан 67' (Хак Александер ( 67') •Ньякат Мусса•Видмер Сильван 80' (Брозински Даниэль ( 80') •Баррейро Леандро•Стах Антон 72' (Штёгер Кевин ( 72') •Ли Чхэ-Сон II 72' (Небель Пауль ( 72' ) • 88'Аарон Мартин 67' (Бутьюс Жан-Поль ( 67') •Буркардт Джонатан•Онисиво Карим
Запасные: Папела Мервиль•Дамен Финн•Немет Давид•Лукоки Андерсон
22 января. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".
Протокол игры
|6'Холанн Эрлинг (0:1)
|(1:1) Крамарич Андрей45'
|58'Ройс Марко (1:2)
|66'Раум Давид (1:3)
|(2:3) Рюттер Жоржиньо77'
Бауманн Оливер•Ричардс Крис•Фогт Кевин•Хюбнер Беньямин 62' (Нордтвейт Ховард ( 62') •Бебу Ила•Баумгартнер Кристоф 9' (Рюттер Жоржиньо ( 9') •Гайгер Деннис 62' (Руди Себастьян ( 62' ) • 66'Штиллер Анджело•Раум Давид 83' (Ларсен Якоб-Бруун ( 83') •Даббур Мунас • 90'Крамарич Андрей
Кобель Грегор•Вольф Мариус 56' (Загаду Дан-Аксель ( 56') •Аканджи Мануэль 83' (Понграчич Марин ( 83') •Хуммельс Матс • 49'Геррейро Рафаэль•Брандт Юлиан 56' (Азар Торган ( 56') •Дауд Махмуд•Беллингхем Джуд•Ройс Марко•Холанн Эрлинг 63' (Витсель Аксель ( 63') •Мален Дониэлл 83' (Мукоко Юссуфа ( 83')
Запасные: Пасслак Феликс•Рейньер Жезус•Шульц Нико•Хитц Mapвин
22 января. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры
|(1:0) Беллараби Карим9'
|(2:0) Диаби Мусса24'
|62'Майер Арне (2:1)
|(3:1) Диаби Мусса65'
|(4:1) Диаби Мусса69'
|(5:1) Аларио Лукас81'
Градецки Лукаш•Фримпонг Жереми•Та Джонатан 82' (Сертдемир Зидан ( 82') •Инкапье Пьеро•Баккер Митчел•Андрих Роберт•Беллараби Карим 6' 78' (Фосу-Менса Тимоти ( 78') •Вирц Флориан 82' (Рецос Панайотис ( 82') •Адли Амин 70' (Аларио Лукас ( 70') •Диаби Мусса•Шик Патрик 70' (Арангис Чарлес ( 70')
Запасные: Ломб Никлас•Гедикли Эмрехан•Амири Надим•Грилль Леннарт
Гикевич Рафал•Гумни Роберт 74' (Хан Андре ( 74') •Оксфорд Рис•Удуохаи Феликс • 52'Педерсен Мадс 43' 46' (Зачири Анди ( 46') •Варгас Рубен 46' (Гюнтер Лассе ( 46') •Гоувелеув Джеффри•Дорш Никлас•Майер Арне•Грегорич Михаэль 74' (Фрамбергер Рафаэль ( 74') •Пепи Рикардо 57' (Нидерлехнер Флориан ( 57')
22 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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