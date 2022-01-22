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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер», «Боруссия» Дортмунд, «Унион», «Фрайбург» и «Гройтер Фюрт» одержали победы

22 Января 2022 • 19:28 Комментировать
Боруссия М
1:2
Унион Берлин
окончен

В чемпионате Германии сыграны некоторые матчи 20-го тура. «Байер» устроил разгром «Аугсбургу» со счетом 5:1. Хет-трик на счету Мусса Диаби. Дортмундская «Боруссия» переиграла «Хоффенхайм» (3:2). Также по три очка  набрали «Унион», «Фрайбург» и откровенный аутсайдер «Гройтер Фюрт».

Протокол игры  
Боруссия М 1:2Унион Берлин
  18'Крузе Макс (0:1)
(1:1) Коне Куадио40'   
  84'Крузе Макс (1:2)
Зоммер ЯннГинтер Маттиас  87' (Скалли Джозеф (  87') Фридрих Марвин   28'Эльведи НикоЛайнер ШтефанЗакария ДенисКоне КуадиоНец Лука  87' (Плеа Алассан (  87') Нойхаус ФлорианХофманн Йонас  79' (Херрманн Патрик (  79') Эмболо Брель
Запасные: Тюрам МаркусНосс КонорБеннеттс КинанДюкур МамадуЗиппель ТобиасЯнчке Тони
Рённов ФредерикЕккель ПаульКнохе Робин   66'Баумгартль ТимоТриммель КристоферХедира РаниПрёмель Гриша   3'  58' (Мёхвальд Кевин (  58') Гисельман Нико  88' (Харагути Генки (  88') Бекер Шеральдо  70' (Озтунали Левин (  70') Крузе Макс  88' (Ощипка Бастиан (  88') Фогльзаммер Андреас  71' (Бехренс Кевин (  71')
Запасные: Хайнц ДоминикРюэрсон ЮлианУджа ЭнтониЛуте Андреас
22 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры  
Фрайбург 2:0Штуттгарт
(1:0) Ито Хироки37'   
(2:0) Шаде Кевин72'   
Флеккен МаркКюблер Лукас  67' (Гульде Мануэль (  67') Линхарт ФилиппШлоттербек НикоГюнтер КристианЭггештайн Максимилиан  86' (Кайтель Янник (  86') Хёфлер Николас   24'Шаде Кевин  74' (Шаллаи Роланд (  74') Хёлер Лукас  86' (Петерсен Нильс (  86') Грифо ВинченцоДемирович Эрмедин  74' (Чон У-Ён (  74')
Запасные: Шмид ЖонатанШлоттербек КевенУфофф БенджаминХаберер Яник
Мюллер ФлорианМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарИто Хироки  86' (Беяз Омер (  86') Фюрих КрисЭндо ВатаруМангаля Орель  72' (Ахамада Науиру (  72') Соса Борна   90'Кулибали Танги  72' (Эглофф Лилиан (  72') Тибиди Алексис  66' (Мвумпа Силас (  66') Калайджич Саша
Запасные: Каразор АтаканНартей НиколасШтенцель ПаскальКлимович МатеоБредлов Фабиан
22 января. Стадион "Europa-Park Stadion".
Протокол игры  
Гройтер Фюрт 2:1Майнц
(1:0) Дуджак Джереми12'   
(2:0) Бель Штефан66'   
  90'Онисиво Карим (2:1)
Бурхерт СашаМайерхёфер МаркоГризбек СебастьянВиргевер НикВиллемс Джетро  69' (Иттер Джанлука (  69') Кристиансен МаксЗегуйн Пауль   86'Тильман Тимоти  85' (Бауэр Максимилиан (  85') Дуджак Джереми  77' (Нильсен Ховард (  77') Хргота БранимирЛевелинг Джейми  85' (Абиама Диксон (  85')
Запасные: Линде АндреасАста СимонЮнг ГидеонПюлюлю Афимико
Центнер РобинСен-Жюст ДжеремаяБель Штефан  67' (Хак Александер (  67') Ньякат МуссаВидмер Сильван  80' (Брозински Даниэль (  80') Баррейро ЛеандроСтах Антон  72' (Штёгер Кевин (  72') Ли Чхэ-Сон II  72' (Небель Пауль (  72'   88') Аарон Мартин  67' (Бутьюс Жан-Поль (  67') Буркардт ДжонатанОнисиво Карим
Запасные: Папела МервильДамен ФиннНемет ДавидЛукоки Андерсон
22 января. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".
Протокол игры  
Хоффенхайм 2:3Боруссия Д
  6'Холанн Эрлинг (0:1)
(1:1) Крамарич Андрей45'   
  58'Ройс Марко (1:2)
  66'Раум Давид (1:3)
(2:3) Рюттер Жоржиньо77'   
Бауманн ОливерРичардс КрисФогт КевинХюбнер Беньямин  62' (Нордтвейт Ховард (  62') Бебу ИлаБаумгартнер Кристоф  9' (Рюттер Жоржиньо (  9') Гайгер Деннис  62' (Руди Себастьян (  62'   66') Штиллер АнджелоРаум Давид  83' (Ларсен Якоб-Бруун (  83') Даббур Мунас   90'Крамарич Андрей
Запасные: Пош ШтефанБишоф ТомФилипп ЛукаАдамян СаркисFisnik Asllani
Кобель ГрегорВольф Мариус  56' (Загаду Дан-Аксель (  56') Аканджи Мануэль  83' (Понграчич Марин (  83') Хуммельс Матс   49'Геррейро РафаэльБрандт Юлиан  56' (Азар Торган (  56') Дауд МахмудБеллингхем ДжудРойс МаркоХоланн Эрлинг  63' (Витсель Аксель (  63') Мален Дониэлл  83' (Мукоко Юссуфа (  83')
Запасные: Пасслак ФеликсРейньер ЖезусШульц НикоХитц Mapвин
22 января. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры  
Байер Л 5:1Аугсбург
(1:0) Беллараби Карим9'   
(2:0) Диаби Мусса24'   
  62'Майер Арне (2:1)
(3:1) Диаби Мусса65'   
(4:1) Диаби Мусса69'   
(5:1) Аларио Лукас81'   
Градецки ЛукашФримпонг ЖеремиТа Джонатан  82' (Сертдемир Зидан (  82') Инкапье ПьероБаккер МитчелАндрих РобертБеллараби Карим   6'  78' (Фосу-Менса Тимоти (  78') Вирц Флориан  82' (Рецос Панайотис (  82') Адли Амин  70' (Аларио Лукас (  70') Диаби МуссаШик Патрик  70' (Арангис Чарлес (  70')
Запасные: Ломб НикласГедикли ЭмреханАмири НадимГрилль Леннарт
Гикевич РафалГумни Роберт  74' (Хан Андре (  74') Оксфорд РисУдуохаи Феликс   52'Педерсен Мадс   43'  46' (Зачири Анди (  46') Варгас Рубен  46' (Гюнтер Лассе (  46') Гоувелеув ДжеффриДорш НикласМайер АрнеГрегорич Михаэль  74' (Фрамбергер Рафаэль (  74') Пепи Рикардо  57' (Нидерлехнер Флориан (  57')
Запасные: Коубек ТомашКалиджиури ДаниэльСаренсен-Ба­зее Ноа-ЙоэльФиннбогасон Альфред
22 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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Евро-Футбол.Ру,
Байер Фрайбург Боруссия Дортмунд Гройтер Фюрт унион
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окончен Гройтер Фюрт 2:1 Майнц
окончен Хоффенхайм 2:3 Боруссия Д 3.00 4.10 2.10
окончен Байер Л 5:1 Аугсбург 1.43 4.45 7.80
окончен Боруссия М 1:2 Унион Берлин
окончен Фрайбург 2:0 Штуттгарт 1.95 3.40 4.05
22.01  20:30 Бохум ... Кёльн 3.20 3.55 2.26
23.01  17:30 РБ Лейпциг ... Вольфсбург 1.53 4.60 6.00
23.01  19:30 Герта ... Бавария 11.00 7.00 1.24
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