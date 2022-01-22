Зюле отклонил предложение «Баварии» о новом контракте

Мюнхенской «Баварии» пока не удалось договориться о подписании нового трудового соглашения с центральным защитником Никласом Зюле. Как стало известно AS, футболист отверг первое предложение немецкого гранда.

Боссы чемпиона Бундеслиги рассчитывают оформить новую сделку до середины следующего месяца. Если же Зюле так и не согласится на предложенные условия, «Бавария» больше не будет предпринимать попытки сохранить игрока.

26-летний защитник выступает за команду из Мюнхена с лета 2017 года. Его контракт истекает через полгода.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Никласа называются «Барселона» и «Ньюкасл».