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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зюле отклонил предложение «Баварии» о новом контракте

22 Января 2022 • 16:11 Комментировать

Мюнхенской «Баварии» пока не удалось договориться о подписании нового трудового соглашения с центральным защитником Никласом Зюле. Как стало известно AS, футболист отверг первое предложение немецкого гранда.

Боссы чемпиона Бундеслиги рассчитывают оформить новую сделку до середины следующего месяца. Если же Зюле так и не согласится на предложенные условия, «Бавария» больше не будет предпринимать попытки сохранить игрока.

26-летний защитник выступает за команду из Мюнхена с лета 2017 года. Его контракт истекает через полгода.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Никласа называются «Барселона» и «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Никлас Зюле
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