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«Унион» подписал полузащитника сборной Венгрии

22 Января 2022 • 04:33 Комментировать
Боруссия М
...
Унион Берлин
Через 12 ч. 34 мин.

Берлинский «Унион» подписал центрального полузащитника сборной Венгрии Андраша Шефера.

Пока не разглашается на каких условиях 22-летний Шефер перешёл в «Унион» из «Дунайской-Стреды», а также о сроках контракта, но известно, что соглашение будет долгосрочным.

На Transfermarkt Андраш Шефер оценивается в 1,6 миллиона евро. За сборную Венгрии центральный полузащитник выступает с сентября 2020 года. За это время Шефер успел провести за национальную команду 15 матчей и забить три гола.

В нынешнем сезоне Андраш Шефер провёл за «Дунайску-Стреду» во всех турнирах 20 матчей, забил три гола и отметился тремя голевыми передачами.  

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Унион Берлин
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