«Унион» подписал полузащитника сборной Венгрии

Берлинский «Унион» подписал центрального полузащитника сборной Венгрии Андраша Шефера.
Пока не разглашается на каких условиях 22-летний Шефер перешёл в «Унион» из «Дунайской-Стреды», а также о сроках контракта, но известно, что соглашение будет долгосрочным.
Verstärkung für das offensive Mittelfeld: Union verpflichtet András #Schäfer#fcunion— 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 21, 2022
На Transfermarkt Андраш Шефер оценивается в 1,6 миллиона евро. За сборную Венгрии центральный полузащитник выступает с сентября 2020 года. За это время Шефер успел провести за национальную команду 15 матчей и забить три гола.
В нынешнем сезоне Андраш Шефер провёл за «Дунайску-Стреду» во всех турнирах 20 матчей, забил три гола и отметился тремя голевыми передачами.
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