Действующий контракт Маттиаса Гинтера (на минуточку, чемпиона мира) с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает в конце сезона. «Реал» был одним из клубов, с которыми связывали 28-летнего футболиста, но мадридцы отказались от идеи. По данным Defensa Central, «сливочные» не заинтересованы в зимнем трансфере игрока по сниженной цене.

Основная позиция Маттиаса Гинтера – центральный защитник, то также футболист может играть в обороне справа и в опорной зоне. В сезоне 2021/2022 Гинтер провёл за «жеребцов» 19 матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.

Стоит сказать, что Маттиас Гинтера пока не играл за пределами Германии.