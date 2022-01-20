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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» может подписать одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

20 Января 2022 • 10:26 Комментировать

У каталонской «Барселоны» появился очередной вариант усиления в атакующую линию. Как сообщают журналисты Mundo Deportivo, в шорт-лист «сине-гранатовых» был добавлен форвард сборной Чехии и леверкузенского «Байера» Патрик Шик.

Боссы «Барселоны» рассмотрят кандидатуру 25-летнего бомбардира, однако приоритетным вариантом для клуба считается подписание норвежца Эрлинга Холанна. Также в сфере интересов «сине-гранатовых» фигурируют Душан Влахович и Антони Марсьяль.

Шик проводит успешный сезон, занимая второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. На его счету 18 голов в 16 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Патрик Шик
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