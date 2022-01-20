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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс: «Добиться успеха без кредита - искусство, легко тратить деньги банка, как «Барселона»

20 Января 2022 • 09:17 Комментировать

Ули Хёнесс, являющийся почетным президентом мюнхенской «Баварии», поделился мнением о финансовых возможностях немецкого гранда.

«Бавария» устанавливает границы и может отказывать, когда их нарушают. Это очень важно в бизнесе. В переговорах с Алабой клубом была занята четкая позиция.

Очень легко разбрасываться деньгами банка, как это делает каталонская «Барселона». А вот добиться успеха без кредита – это искусство», - приводятся слова Хёнесса в твиттер-аккаунте Bayern & Germany.

«Бавария» который год доминирует в немецком чемпионате. В текущем розыгрыше Бундеслиги мюнхенцы уверенно движутся к очередному титулу, опережая ближайшего конкурента на шесть баллов.

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Бавария Ули Хенесс
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