Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунёв высказался об операции на голеностопе

20 Января 2022 • 08:58 Комментировать (1)

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, перебравшийся в летнее трансферное окно в леверкузенский «Байер», прокомментировал операцию на голеностопе.

«Обидно, что год начался так неудачно, но упаднических настроений нет. Травмы - неизбежная часть футбола. Настроен на активное восстановление и скорейшее возвращение», - передает слова российского вратаря пресс-служба РФС.

Ожидается, что восстановление Лунёва может занять от шести до десяти недель.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Лунёв не провел ни одного поединка. Он поучаствовал лишь во встрече с венгерским «Ференцварошем» в Лиге Европы. Контракт россиянина с «фармацевтами» рассчитан до 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Андрей Лунёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Underdog !
20 Января 2022 в 09:39
Не играет да ещё и травмы…
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
09:17 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Добиться успеха без кредита - искусство, легко тратить деньги банка, как «Барселона»
08:58 · Германия. Бундеслига
Лунёв высказался об операции на голеностопе 1
08:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Плеа отреагировал на слухи об интересе «Зенита»
19 Января
22:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену для Толиссо
17:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продаст Левандовски летом ,если игрок не продлит контракт
09:49 · Германия. Бундеслига
Лунёв перенёс операцию и выбыл на длительный срок
09:24 · Германия. Кубок
Главный тренер «Боруссии» объяснил провал в Кубке Германии
08:51 · Германия. Бундеслига
Левандовски - о «Золотом мяче»: «Для меня важнее награды, где выбирают футболисты и тренеры» 4
08:09 · Англия. Премьер-лига
Левандовски объяснил, почему выбрал Жоржиньо лучшим футболистом года 2
05:39 · Германия. Бундеслига
Левандовски не станет оставаться в «Баварии» до истечения своего контракта
03:37 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» продал испанского защитника в Мексику
01:08 · Германия. Кубок
Впервые за последние 11 лет финал Кубка Германии пройдёт без участия «Баварии» либо дортмундской «Боруссии» 1
00:41 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» выбита из Кубка представителем второй Бундеслиги
18 Января
18:30 · Германия. Бундеслига
У Левандовски спросили, смог бы он играть с Холанном
15:57 · Германия. Бундеслига
​Левандовски отреагировал на тот факт, что Месси не включил его в тройку лучших игроков года 3
Все новости
Рекомендуем