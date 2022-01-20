Лунёв высказался об операции на голеностопе

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, перебравшийся в летнее трансферное окно в леверкузенский «Байер», прокомментировал операцию на голеностопе.

«Обидно, что год начался так неудачно, но упаднических настроений нет. Травмы - неизбежная часть футбола. Настроен на активное восстановление и скорейшее возвращение», - передает слова российского вратаря пресс-служба РФС.

Ожидается, что восстановление Лунёва может занять от шести до десяти недель.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Лунёв не провел ни одного поединка. Он поучаствовал лишь во встрече с венгерским «Ференцварошем» в Лиге Европы. Контракт россиянина с «фармацевтами» рассчитан до 2023 года.