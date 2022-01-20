Где продолжит карьеру Холанн: 5 претендентов на норвежскую звезду

Контракт Эрлинга с «Боруссией» заканчивается только через 2,5 года. В ближайшее время дортмундское руководство планирует обсудить с Холанном его будущее на «Сигнал Идуна Парк». «Шмели» хотят предложить футболисту рекордную в истории клуба зарплату (20+ млн евро за сезон), а также планируют увеличить в трудовом соглашении размер отступных, чтобы в перспективе продать его за более крупную сумму. Прямо сейчас трансферная стоимость норвежца составляет 150 млн евро, тогда как в сумме отступных прописано 75 млн. В 78 матчах за «шмелей» на счету форварда 79 голов. Не удивительно, что за Эрлингом выстроился целый ряд топ-клубов Европы. «Боруссия» заявила, что постарается удержать молодого нападающего зимой, но признаёт, что летом это будет сделать непросто. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных претендентах на Холанна.

«Барселона»

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта помешан на трансфере норвежца. В пользу каталонцев то, что у Лапорты отличные отношения с агентом футболиста Мино Райолой. В декабре ходили слухи о том, что агент пообещал президенту «Барсы» убедить Холанна перейти в «Барселону». Главная проблема каталонского клуба – деньги. По словам руководителя Ла Лиги Хавьера Тебаса, «Барса» должна закрыть свои долги на 500 млн евро, прежде чем думать о таком дорогом трансфере. Каталонцы пытаются эти проблемы решить за счёт активных продаж. В последние дни много разговоров об уходе Френки де Йонга. Ради перехода Холанна «Барса» уже отказалась от трансфера Альваро Мораты за 40 млн евро.

«Реал»

В Мадриде понимают, что их ждёт аукцион, при этом готовы потратиться и на Мбаппе, и на Холанна. Чемпионат Испании – приоритетный для Эрлинга. Футболист хочет играть в Ла Лиге, но только два клуба могут себе позволить такого футболиста. Вариант с «Барселоной» не совсем реалистичный, поэтому «Реал» – главный претендент. Только в том случае, если не удастся договориться с испанскими клубами, Холанн будет думать об АПЛ или других чемпионатах. У мадридцев с финансами всё в порядке, и им не придётся массово продавать игроков, как это хочет сделать «Барса». Уходы Себальоса, Вальехо, Марсело, Иско и Бэйла планируются вне зависимости от того, удастся ли подписать Эрлинга. Главная проблема – как норвежец будет уживаться с Каримом Бензема. Французскому форварду уже 34 года, но он в прекрасной форме. Ни Холанн, ни Бензема не заслуживают быть в тени друг друга.

«Манчестер Сити»

После ухода Серхио Агуэро и неспособности Габи Жезуса потянуть роль наконечника атак, «Сити» нуждается в центральном форварде. Да, Гвардиола создал прекрасную схему с ложными «девятками», но вот только есть стойкое мнение, что с классическим центральным нападающим «горожане» были бы ещё сильнее. Летом «Ман Сити» сильно хотел Гарри Кейна, но трансфер не состоялся. Сейчас «горожане» больше нацелены на молодого норвежца. Правда, сам Холанн может побояться играть у Гвардиолы, ведь тот на протяжении своей тренерской карьеры частенько имел противоречия с форвардами. Это'О, Ибрагимович, Манджукич и Левандовски не дадут соврать. Если «Сити» не удастся взять Холанна, тогда клуб рассматривает альтернативные варианты: Душана Влаховича («Фиорентина») и Александера Исака («Реал Сосьедад»).

«ПСЖ»

Французский гегемон постарается купить Холанна лишь в том случае, если Мбаппе окончательно откажется продлевать контракт. Пока же состав «ПСЖ» переполнен звёздами в линии атаки, и Холанну там делать нечего, ведь потеряется либо он, либо кто-то другой. Финансовая составляющая и возможность выиграть Лигу чемпионов в первый же сезон пребывания в клубе – то, что может привлечь Эрлинга. Сам норвежец наверняка не против попробовать себя в роли партнёра Месси и Неймара.

«Бавария»

Мюнхенский клуб пока не спешит подписывать новый контракт с Левандовски. Поляк многое сделал для «Баварии» и в последних сезонах выглядит невероятно, но это ему ещё ничего не гарантирует. «Бавария» мыслит стратегически на много лет вперёд, и молодой форвард команде скоро будет нужен. Сложность в том, что Левандовски и Холанн – лучшие в своём амплуа, а на поле будет место только одному.

Владислав АВРАМЕНКО