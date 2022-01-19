Лунёв перенёс операцию и выбыл на длительный срок

Российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер», перенес хирургическое вмешательство на травмированном голеностопе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале агент футболиста Антон Смирнов.

Представитель отметил, что голкипер чувствует себя хорошо. По словам агента, с завтрашнего дня начнется процесс реабилитации.

Ранее в прессе сообщалось, что сроки восстановления Лунёва составят от шести до десяти недель.

30-летний россиянин пополнил ряды «фармацевтов» летом прошлого года, перебравшись на правах свободного агента. Он подписал контракт с немецким клубом до 2023 года.

В текущем сезоне Андрей принял участие лишь в одной игре «Байера» - с венгерским «Ференцварошем» в Лиге Европы.