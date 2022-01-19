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Левандовски - о «Золотом мяче»: «Для меня важнее награды, где выбирают футболисты и тренеры»

19 Января 2022 • 08:51 Комментировать

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски сравнил две престижные индивидуальные награды – «Золотой мяч» и премию от ФИФА The Best.

«Каждый приз имеет свою значимость. Но для меня важнее, когда выбор делают футболисты и тренеры. Это лучше, чем когда выбирают другие люди», - передает слова польского голеадора твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Напомним, что Левандовски стал обладателем награды от ФИФА. По итогам голосования польский нападающий опередил аргентинского форварда Лионеля Месси, выигравшего «Золотой мяч», всего на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски
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