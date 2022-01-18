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Чемпионат Германии. Бундеслига

У Левандовски спросили, смог бы он играть с Холанном

18 Января 2022 • 18:30 Комментировать

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, которого накануне ФИФА признала лучшим игроком года, ответил на вопрос по поводу своего коллеги по амплуа из «Боруссии» в лице Эрлинга Холанна.

«Могу ли я представить себя и Холанна в одной команде? Мне пришлось бы потренироваться с ним неделю или две, чтобы я мог рассказать больше. Понятно, что Эрлинг – нападающий другого типа, если сравнивать со мной. Но он является топ-игроком, и я счастлив, что он играет в Бундеслиге, где показывает, насколько он хорош», - высказался Левандовски для Bild.

Напомним, что Эрлинга Холанна хотят видеть в своих рядах чуть ли не все топ-клубы Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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