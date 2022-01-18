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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Левандовски отреагировал на тот факт, что Месси не включил его в тройку лучших игроков года

18 Января 2022 • 15:57 Комментировать

Роберт Левандовски занял первое место в голосовании и получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. При этом Лионель Месси, который был главным конкурентом поляка, не включил его в свой список из трёх лучших игроков. Месси расставил игроков так: Неймар, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.

Левандовски дал комментарий по поводу голосов Месси.

«О выборе Месси вам нужно спрашивать у него. Это его решение, я должен его уважать. Я не должен злиться», - слова Левандовски приводятся на популярной страничке Bayern & Germany в «Твиттере».

Напомним, что в голосовании, среди прочих, участвовали действующие капитаны национальных сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски
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