​Левандовски отреагировал на тот факт, что Месси не включил его в тройку лучших игроков года

Роберт Левандовски занял первое место в голосовании и получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. При этом Лионель Месси, который был главным конкурентом поляка, не включил его в свой список из трёх лучших игроков. Месси расставил игроков так: Неймар, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.

Левандовски дал комментарий по поводу голосов Месси.

«О выборе Месси вам нужно спрашивать у него. Это его решение, я должен его уважать. Я не должен злиться», - слова Левандовски приводятся на популярной страничке Bayern & Germany в «Твиттере».

Напомним, что в голосовании, среди прочих, участвовали действующие капитаны национальных сборных.