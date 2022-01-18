​Лунёва прооперируют во вторник - вратарь рискует пропустить мартовские матчи сборной России

В понедельник стало известно о том, что страж ворот сборной России Андрей Лунёв травмировался на тренировке «Байера» и нуждается в хирургическом вмешательстве. Агент футболиста Антон Смирнов сообщил в своём телеграм-канале «Честность – не порок» о том, что операция пройдёт в Кёльне сегодня, 18 января.

Ранее пресс-служба сборной России сообщала о том, что восстановление Андрея Лунёва займёт от шести до десяти недель. Если отталкиваться от максимальных сроков, то голкипер не отправится на ближайший сбор национальной команды, который пройдёт в конце марта.

В сезоне 2021/2022 Андрей Лунёв провёл за «Байер» один матч.