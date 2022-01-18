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Чемпионат Германии. Бундеслига

Арбитр Цвайер получал угрозы после скандала в начале зимы

18 Января 2022 • 10:02 Комментировать

В начале зимы арбитр Феликс Цвайер оказался на первых полосах газет после своей работы на матче чемпионата Германии между «Боруссией» и «Баварией». Дортмундцы после поражения были очень недовольны качеством арбитража и местами не стеснялись в выражениях. Особенно отличился Джуд Беллингхем, сказав, что Цвайер ранее участвовал в договорных матчах.

В интервью для немецкого Sky Цвайер рассказал, как тяжело ему было после того поединка. По словам судьи, он даже получал письма с угрозами.

Также Цвайер отметил, что он никогда не участвовал в «договорняках» и не получал каких-либо денег.

Ранее сообщалось, что Феликс Цвайер взял паузу в судейской карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Феликс Цвайер
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