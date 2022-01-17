Сарр наверняка покинет «Баварию» - на него претендуют клубы из Италии и Франции

Защитник мюнхенской «Баварии» Буна Сарр «сидит на чемоданах» - у него есть ряд предложений от клубов Италии и Франции, и 29-летний игрок из Сенегала твердо намерен сменить обстановку. Сарр может оказаться в «Роме», «Лилле», «Бордо» и даже в «Дженоа». Причем речь идет о конкретном интересе - уже обговорены и условия личных контрактов, сообщает Foot Mercato.

Ранее сенегалец выступал за марсельский «Олимпик», но в 2020 году перебрался в «Баварию», где стать стабильным игроком основы ему не удалось. Тем не менее, в составе чемпиона Германии он забил один мяч.