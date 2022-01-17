​Лунёву нужна операция – названы сроки восстановления

Страж ворот сборной России Андрей Лунёв угодил в лазарет. На воскресной тренировке «Байера», за который выступает игрок с лета, Лунёв повредил голеностоп. Как сообщает пресс-служба российской национальной команды, вратарь перенесёт хирургическое вмешательство в Кёльне. На восстановление Лунёву понадобится приблизительно от шести до десяти недель.

После перехода в «Байер» Андрей Лунёв провёл за команду только один матч в Лиге Европы. Основным голкипером леверкузенцев остаётся финн Лукаш Градецки.

Сборная России свой ближайший матч проведёт 24 марта. К этой дате Андрей Лунёв может восстановиться.