Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Висла» арендовала полузащитника «Штуттгарта»

17 Января 2022 • 03:08 Комментировать
Фрайбург
...
Штуттгарт
1.90 3.60 4.00
22.01 17:30

Краковская «Висла» взяла в аренду молодого полузащитника «Штуттгарта».

В Польшу до конца нынешнего сезона отправился 19-летний гвинейский футболист Момо Сиссе, сообщает официальный сайт «Штуттгарта».

В «Штуттгарт» Сиссе перебрался из французского «Гавра» в августе 2020 года на правах свободного агента. Сейчас стоимость флангового полузащитника оценивается порталом Transfemarkt в 400 тысяч евро.

Начало нынешнего сезона Момо Сиссе пропустил из-за травмы, а затем не смог пробиться хотя бы в запас команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Висла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ФРАЙБУРГ ШТУТТГАРТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
03:08 · Германия. Бундеслига
«Висла» арендовала полузащитника «Штуттгарта»
01:40 · Германия. Бундеслига
Зюле не хочет оставаться в «Баварии»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с «РБ Лейпциг» по поводу трансфера Хайдара слухи
00:15 · Германия. Бундеслига
«Интеру» нужен защитник «Айнтрахта»
16 Января
22:21 · Англия. Премьер-лига
Беллингхем – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно слухи
21:29 · Германия. Бундеслига
«Арминия» едва не проиграла «Гройтер Фюрту»
20:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за ситуацией вокруг Френки де Йонга слухи
19:34 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» с «Айнтрахтом» поделили очки
19:12 · Германия. Бундеслига
Павар: «В Лиге чемпионов «Баварию» не пугает ни одна из команд»
15:46 · Германия. Бундеслига
​Директор «Боруссии: «Нас удивили слова Холанна»
11:27 · Германия. Бундеслига
​Нойер: «Хочу оставаться частью «Баварии»
15 Января
22:29 · Германия. Бундеслига
Зоммер отбивал 11-метровые, но гладбахская «Боруссия» всё равно проиграла «Байеру»
21:20 · Германия. Бундеслига
​Тренер «Кёльна» подарил Нойеру кепку, получив свитер
20:57 · Германия. Бундеслига
Левандовски забил свой 300-й гол в Бундеслиге
20:05 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер сделал 150-ю результативную передачу в чемпионате - впереди лишь Месси 1
Все новости
Рекомендуем