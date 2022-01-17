«Висла» арендовала полузащитника «Штуттгарта»

Краковская «Висла» взяла в аренду молодого полузащитника «Штуттгарта».

В Польшу до конца нынешнего сезона отправился 19-летний гвинейский футболист Момо Сиссе, сообщает официальный сайт «Штуттгарта».

Momo #Cissé wechselt für die kommenden eineinhalb Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2022/2023 auf Leihbasis zum polnischen Erstligisten Wisla Krakau. #VfB | Zur Meldung https://t.co/nQ8g3Bx4aa pic.twitter.com/ZAh7eyG54j — VfB Stuttgart (@VfB) January 16, 2022

В «Штуттгарт» Сиссе перебрался из французского «Гавра» в августе 2020 года на правах свободного агента. Сейчас стоимость флангового полузащитника оценивается порталом Transfemarkt в 400 тысяч евро.

Начало нынешнего сезона Момо Сиссе пропустил из-за травмы, а затем не смог пробиться хотя бы в запас команды.