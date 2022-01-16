​Директор «Боруссии: «Нас удивили слова Холанна»

На днях форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн дал комментарий по поводу своего будущего. Норвежский футболист заявил, что клуб подталкивает его к принятию решения.

«Слова Холанна нас немного удивили. У нас нет сроков, мы даже не начинали переговоры. Но в какой-то момент мы хотели бы их начать», - сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк в комментарии для Kicker.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года Эрлинга Холанна можно будет купить у «Боруссии» за 75 миллионов евро. Такая опция прописана в трудовом соглашении норвежского футболиста с дортмундским клубом.

В сезоне 2021/2022 21-летний Эрлинг Холанн забил 21 гол в 18 матчах за «Боруссию».