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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер согласовал новый контракт с «Баварией»

15 Января 2022 • 13:45 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» близка к продлению сотрудничества с одним из ведущих игроков команды. Речь идет о голкипере Мануэле Нойере.

Как сообщают журналисты Sky Sport Deutschland, вратарь уже договорился с клубом о новом соглашении. Стороны поставят подписи под контрактом, рассчитанным до 2025 года. Действующий трудовой договор истекает в 2023 году.

35-летний голкипер защищает ворота «Баварии» с 2011 года. В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Мануэль принял участие в 17 поединках, в которых попустил 16 мячей. В шести матчах Нойер сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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