Нойер согласовал новый контракт с «Баварией»

Мюнхенская «Бавария» близка к продлению сотрудничества с одним из ведущих игроков команды. Речь идет о голкипере Мануэле Нойере.

Как сообщают журналисты Sky Sport Deutschland, вратарь уже договорился с клубом о новом соглашении. Стороны поставят подписи под контрактом, рассчитанным до 2025 года. Действующий трудовой договор истекает в 2023 году.

35-летний голкипер защищает ворота «Баварии» с 2011 года. В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Мануэль принял участие в 17 поединках, в которых попустил 16 мячей. В шести матчах Нойер сохранил свои владения в неприкосновенности.