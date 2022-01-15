Зефёйк отправился из «Герты» в «Блэкберн»

«Блэкберн», который в нынешнем сезоне ведёт борьбу за выход в АПЛ, взял в аренду защитника немецкой «Герты».

В аренду до конца сезона отправился 23-летний футболист из Нидерландов Дейовайсио Зефёйк, сообщает официальный сайт «Блэкберна».

В этом сезоне «Блэкберн» за 25 матчей в Чемпионшипе набрал 46 очков, что позволяет ему на данный момент занимать третью строчку в турнирной таблице.

Что касается Дейовайсио Зефёйка, в этом сезоне он провёл за «Герту» во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями.