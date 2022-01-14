Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла усиление в «Баварии»

14 Января 2022 • 12:58 Комментировать

В каталонской «Барселоне» обозначили очередную трансферную цель. На этот раз на радар «сине-гранатовых» попал защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле, об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Каталонский гранд хочет воспользоваться ситуацией с контрактом Зюле. Срок соглашения Никласа с «Баварией» истекает грядущим летом, и стороны до сих пор не договорились о продлении сотрудничества. «Барса» готова переманить защитника, предложив ему долгосрочный договор.

Никлас выступает за команду из Мюнхена с 2017 года. В этом сезоне 26-летний защитник сыграл 16 поединков в Бундеслиге, сделал голевую передачу и получил два предупреждения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Никлас Зюле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.01  22:30 Боруссия Д ... Фрайбург 1.50 4.80 5.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
12:58 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла усиление в «Баварии»
04:30 · Германия. Бундеслига
Клемент вторую часть сезона проведёт в «Падерборне»
13 Января
23:56 · Германия. Бундеслига
Шик - лучший игрок декабря в Бундеслиге 1
23:43 · Германия. Бундеслига
Левандовски – самый высокооплачиваемый игрок «Баварии», Мюллер и Нойер в тройке 1
23:32 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» следит за нигерийским нападающим из Бундеслиги 2 слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
В Испании сообщили, что Гвардиола обратился к руководству «Сити» с требованием перехватить Холанна 1 слухи
16:30 · Германия. Бундеслига
Болельщики Бундестим выбрали лучшего игрока команды в 2021 году
10:47 · Германия. Бундеслига
Коман назвал свою цель в «Баварии»
00:09 · Германия. Бундеслига
«Дженоа» готов усилиться полузащитником «Байера»
12 Января
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Вест Хэм» претендуют на Костича
16:02 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о продлении контракта с Команом официально
11:24 · Германия. Бундеслига
Райола сократил круг претендентов на Холанна до двух клубов
09:37 · Германия. Бундеслига
Известна новая зарплата Гнабри в «Баварии»
09:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложит новые контракты трём звёздным футболистам
04:49 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха подписала центрального защитника берлинского «Униона»
Все новости
Рекомендуем