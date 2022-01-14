«Барселона» нашла усиление в «Баварии»

В каталонской «Барселоне» обозначили очередную трансферную цель. На этот раз на радар «сине-гранатовых» попал защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле, об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Каталонский гранд хочет воспользоваться ситуацией с контрактом Зюле. Срок соглашения Никласа с «Баварией» истекает грядущим летом, и стороны до сих пор не договорились о продлении сотрудничества. «Барса» готова переманить защитника, предложив ему долгосрочный договор.

Никлас выступает за команду из Мюнхена с 2017 года. В этом сезоне 26-летний защитник сыграл 16 поединков в Бундеслиге, сделал голевую передачу и получил два предупреждения.