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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шик - лучший игрок декабря в Бундеслиге

13 Января 2022 • 23:56 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
2.60 3.75 2.50
15.01 20:30

Чешский нападающий Патрик Шик отлично провел летом прошлого года Евро-2020 и, набрав ход, всю осень терзал и защитников Бундеслиги также. Венцом его стараний стал декабрь - в минувшем месяце чех был просто-напросто неудержим, забив целых восемь голов.

Вдобавок, он отдал также результативную передачу, набрав целых девять баллов по системе «гол+пас» за последний месяц 2021 года. Всего же на его счету уже 17 голов в нынешнем сезоне.

Благодаря этим успехам именно Патрик был выбран лучшим игроком Бундеслиги по итогам декабря. Сообщение об этом гордо опубликовала пресс-служба «аптекарей».

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