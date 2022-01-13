Шик - лучший игрок декабря в Бундеслиге

Чешский нападающий Патрик Шик отлично провел летом прошлого года Евро-2020 и, набрав ход, всю осень терзал и защитников Бундеслиги также. Венцом его стараний стал декабрь - в минувшем месяце чех был просто-напросто неудержим, забив целых восемь голов.

Вдобавок, он отдал также результативную передачу, набрав целых девять баллов по системе «гол+пас» за последний месяц 2021 года. Всего же на его счету уже 17 голов в нынешнем сезоне.

Благодаря этим успехам именно Патрик был выбран лучшим игроком Бундеслиги по итогам декабря. Сообщение об этом гордо опубликовала пресс-служба «аптекарей».