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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Дженоа» готов усилиться полузащитником «Байера»

13 Января 2022 • 00:09 Комментировать

Надим Амири, полузащитник леверкузенского «Байера», в самое ближайшее время может сменить немецкую Бундеслигу на итальянскую Серию А. Интерес к немецкому футболисту с афганскими корнями проявляет команда Андрея Шевченко - «Дженоа».

О том, что стороны уже практически достигли соглашения, в своем «Твиттере» сообщил итальянский корреспондент Николо Скира. При этом речь идет лишь об условиях трансфера, особенности же личного характера генуэзцы с Амири уже согласовали.

В текущем сезоне Надим провел в составе «аптекарей» девятнадцать матчей, заработав в них четыре балла - два гола плюс две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Надим Амири
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