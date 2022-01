«Дженоа» готов усилиться полузащитником «Байера»

Надим Амири, полузащитник леверкузенского «Байера», в самое ближайшее время может сменить немецкую Бундеслигу на итальянскую Серию А. Интерес к немецкому футболисту с афганскими корнями проявляет команда Андрея Шевченко - «Дженоа».

О том, что стороны уже практически достигли соглашения, в своем «Твиттере» сообщил итальянский корреспондент Николо Скира. При этом речь идет лишь об условиях трансфера, особенности же личного характера генуэзцы с Амири уже согласовали.

В текущем сезоне Надим провел в составе «аптекарей» девятнадцать матчей, заработав в них четыре балла - два гола плюс две голевые передачи.

