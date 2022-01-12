«Бавария» готова пожертвовать Левандовски ради другого звёздного форварда

Мюнхенская «Бавария» отложила переговоры с нападающим Робертом Левандовски по новому трудовому договору. Об этом стало известно журналистам SportBild.

В стане чемпиона Бундеслиги понимают, что заключение новой сделки с поляком станет серьезным препятствием при переговорах с Эрлингом Холанном. Мюнхенцы по-прежнему сохраняют надежду подписать скандинава, несмотря на желание футболиста продолжить карьеру в АПЛ или Ла Лиге.

«Бавария» попробует переубедить Холанна, в связи с чем отложит переговоры с Левандовски. Контракт польского голеадора с мюнхенцами рассчитан до середины 2023 года.