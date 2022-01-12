Райола сократил круг претендентов на Холанна до двух клубов

Футбольный агент Мино Райола встретился с представителями дортмундской «Боруссии», чтобы обсудить будущее своего клиента Эрлинга Холанна. Как стало известно Le10Sport, в ходе общения с руководством «шмелей» агент заявил, что Холанн отказался от перехода в «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

По словам Райолы, у скандинавского голеадора есть два приоритетных варианта продолжения карьеры. Эрлинг выбирает между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Ранее испанские и британские СМИ сообщали, что 21-летний норвежец с большой долей вероятности сделает выбор в пользу «королевского» клуба.