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Чемпионат Германии. Бундеслига

Райола сократил круг претендентов на Холанна до двух клубов

12 Января 2022 • 11:24 Комментировать

Футбольный агент Мино Райола встретился с представителями дортмундской «Боруссии», чтобы обсудить будущее своего клиента Эрлинга Холанна. Как стало известно Le10Sport, в ходе общения с руководством «шмелей» агент заявил, что Холанн отказался от перехода в «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

По словам Райолы, у скандинавского голеадора есть два приоритетных варианта продолжения карьеры. Эрлинг выбирает между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Ранее испанские и британские СМИ сообщали, что 21-летний норвежец с большой долей вероятности сделает выбор в пользу «королевского» клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Мино Райола Эрлинг Холанн
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