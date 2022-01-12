Известна новая зарплата Гнабри в «Баварии»

Стали известны детали контракта, который в скором времени могут подписать атакующий полузащитник Серж Гнабри и мюнхенская «Бавария». Согласно сведениям Sky, новая заработная плата 26-летнего исполнителя составит 15 миллионов евро в год.

Срок трудового договора, по данным СМИ, будет рассчитан до лета 2026 года. Действующее соглашение истекает в конце сезона-2022/2023.

Ранее стало известно, что новые контракты также получат Левандовски, Нойер, Мюллер и Коман.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Гнабри провел 18 поединков и отметился девятью результативными ударами.