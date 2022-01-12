«Бавария» предложит новые контракты трём звёздным футболистам

Боссы мюнхенской «Баварии» намерены продлить контракты со звездными старожилами команды. Как информирует Bild, клуб предложит новые соглашения нападающим Томасу Мюллеру и Роберту Левандовски, а также голкиперу Мануэлю Нойеру.

Контракты этого трио истекают по завершении сезона-2022/2023. Согласно принципам «Баварии», игрокам старше 30 лет предлагаются только однолетние контракты.

«Бавария» является единоличным лидером немецкой Бундеслиги. После 18 туров чемпионата Германии мюнхенский коллектив набрал 43 балла и располагается на первой строчке в турнирной таблице.