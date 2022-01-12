Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» предложит новые контракты трём звёздным футболистам

12 Января 2022 • 09:12 Комментировать

Боссы мюнхенской «Баварии» намерены продлить контракты со звездными старожилами команды. Как информирует Bild, клуб предложит новые соглашения нападающим Томасу Мюллеру и Роберту Левандовски, а также голкиперу Мануэлю Нойеру.

Контракты этого трио истекают по завершении сезона-2022/2023. Согласно принципам «Баварии», игрокам старше 30 лет предлагаются только однолетние контракты.

«Бавария» является единоличным лидером немецкой Бундеслиги. После 18 туров чемпионата Германии мюнхенский коллектив набрал 43 балла и располагается на первой строчке в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
09:37 · Германия. Бундеслига
Известна новая зарплата Гнабри в «Баварии»
09:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложит новые контракты трём звёздным футболистам
04:49 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха подписала центрального защитника берлинского «Униона»
04:18 · Германия. Бундеслига
«Трабзонспор» арендовал у «Униона» защитника сборной Польши
01:32 · Германия. Бундеслига
Гнабри близок к продлению контракта с «Баварией»
11 Января
12:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» будет платить Коману 17 млн евро в год
09:12 · Германия. Бундеслига
Кроос высказался об интересе «Реала» к Холанну и Мбаппе
03:57 · Германия. Бундеслига
«Гройтер Фюрт» усилил вратарскую бригаду
10 Января
17:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не делал предложений по Закарии
13:32 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Боруссии» и «МЮ» продолжит карьеру в Бельгии официально
09 Января
22:22 · Германия. Бундеслига
Гинтер пока не определился со своим новым клубом, летом будет аукцион слухи
21:38 · Германия. Бундеслига
Судья скандального матча «Бавария» - «Боруссия» приостановил карьеру, чтобы справиться с психологическими проблемами
21:25 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» проиграл в восьмой раз подряд
20:32 · Германия. Бундеслига
Джан ответил, готова ли «Боруссия» Дортмунд к борьбе за чемпионство
19:32 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» увозит из Берлина три очка
Все новости
Рекомендуем