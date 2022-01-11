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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» будет платить Коману 17 млн евро в год

11 Января 2022 • 12:31 Комментировать

«Бавария» и вингер Кингсли Коман близки к пролонгации трудового соглашения, рапортует твиттер-аккаунт Bayern & Germany. Стороны уже согласовали детали сделки и готовятся скрепить договоренность подписями под контрактом.

Стало известно, какой будет заработная плата Кингсли по новому договору. Он будет получать 17 миллионов евро в год без учета налоговых выплат.

Коман защищает цвета мюнхенского гранда с 2017 года, он перешел в немецкий коллектив из туринского «Ювентуса». В этом сезоне полузащитник сыграл десять поединков в рамках Бундеслиги и отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
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