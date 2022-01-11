«Бавария» будет платить Коману 17 млн евро в год

«Бавария» и вингер Кингсли Коман близки к пролонгации трудового соглашения, рапортует твиттер-аккаунт Bayern & Germany. Стороны уже согласовали детали сделки и готовятся скрепить договоренность подписями под контрактом.

Стало известно, какой будет заработная плата Кингсли по новому договору. Он будет получать 17 миллионов евро в год без учета налоговых выплат.

Коман защищает цвета мюнхенского гранда с 2017 года, он перешел в немецкий коллектив из туринского «Ювентуса». В этом сезоне полузащитник сыграл десять поединков в рамках Бундеслиги и отметился четырьмя забитыми мячами.