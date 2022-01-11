Кроос высказался об интересе «Реала» к Холанну и Мбаппе

Один из ведущих футболистов мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на слухи о возможном переезде на «Сантьяго Бернабеу» нападающих Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

«Эти парни являются очень интересными вариантами на трансферном рынке, если учесть ситуацию с их контрактами. Наш клуб всегда пытается подписывать лучших из лучших, а Мбаппе и Холанн как раз являются такими игроками. Но я не знаю, перейдут ли они в «Реал». Я ведь не президент клуба», - передает слова немецкого футболиста Marca.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мбаппе очень близок к переходу в «Реал». Холанн тоже может оказаться в Мадриде, если «сливочные» опередят других претендентов на норвежца.