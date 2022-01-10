Японский полузащитник Синдзи Кагава, карьера которого стремительно пошла на спад после ухода из дортмундской «Боруссии», будет выступать в бельгийском чемпионате.

Новым местом работы 32-летнего футболиста стал «Сент-Трюйден», об этом рапортует пресс-служба клуба. Кагава перебрался в бельгийской коллектив на правах свободного агента. Не так давно японец расторг контракт к греческим ПАОКом, за который провел в этом сезоне лишь четыре встречи.

Напомним, что Синдзи отыграл за «Боруссию» в общей сложности семь лет. Также он отметился выступлениями в составе «Манчестер Юнайтед» (2012-2014).