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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гинтер пока не определился со своим новым клубом, летом будет аукцион слухи

09 Января 2022 • 22:22 Комментировать
Боруссия М
...
Унион Берлин
22.01 17:30

Несколько недель назад гладбахская «Боруссия» объявила, что один из лидеров команды Маттиас Гинтер не будет продлевать свой контракт, который истекает следующим летом. Сообщалось, что немецкий защитник хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате.

Правда, пока не известно, где именно игрок продолжит карьеру. Ранее интерес к нему приписывали со стороны «Интера», но миланцы, скорее всего, откажутся от этой идеи. Дело в том, что итальянский клуб не намерен участвовать в аукционе и платить Гинтеру огромную зарплату, передает Calcio Mercato.

Помимо «Интера», представителя сборной Германии сватают в «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Барселону».   

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маттиас Гинтер
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БОРУССИЯ М УНИОН БЕРЛИН
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