Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Юрген Клопп: «После победы в Бундеслиге я проснулся в кузове грузовика»

09 Января 2022 • 00:58 Комментировать
Унион Берлин
...
Боруссия Д
12.02 17:30

Десять лет тому назад Юрген Клопп вернул дортмундскую «Боруссию» на вершину немецкого футбола, выиграв со «шмелями» Бундеслигу. После этого, как вспоминает немецкий специалист, последовали бурные празднования - столь бурные, что проснулся тогда Юрген в совершенно неожиданном месте...

 - Первый титул никогда не забывается. Тогда я чуть переборщил с алкоголем, и, в целом, плохо помню происходившее. Но одно я помню четко, и это я еще никому не рассказывал. Я проснулся в кузове грузовика, припаркованного на парковке стадиона. Сам. Как я туда попал и что делал перед этим, вспомнить никак не могу, - приводит слова Клоппа ilposticipo.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
УНИОН БЕРЛИН БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фрайбург 2:2 Арминия
окончен РБ Лейпциг 4:1 Майнц
окончен Гройтер Фюрт 0:0 Штуттгарт 3.80 3.60 2.00
окончен Байер Л 2:2 Унион Берлин
окончен Хоффенхайм 3:1 Аугсбург 1.60 4.30 5.40
окончен Айнтрахт Фр 2:3 Боруссия Д 3.50 3.70 2.05
09.01  17:30 Герта ... Кёльн 2.80 3.35 2.55
09.01  19:30 Бохум ... Вольфсбург 3.40 3.40 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
00:58 · Германия. Бундеслига
Юрген Клопп: «После победы в Бундеслиге я проснулся в кузове грузовика»
08 Января
22:33 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда одолела «Айнтрахт», хотя дважды пропустила в начале игры
19:35 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» добились побед
17:22 · Германия. Бундеслига
«Барселона» подписала вингера «Айнтрахта»
16:53 · Германия. Бундеслига
Лапорта уверен, что Холанн перейдёт в «Барселону» 2
12:25 · Германия. Бундеслига
Гнабри: «Бавария» заслужила минимум одно очко»
09:21 · Германия. Бундеслига
Мюллер подвёл итоги матча с гладбахской «Боруссией»
09:16 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Бавария» проиграла незаслуженно»
00:58 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер установил новый рекорд «Баварии» для полевых игроков
00:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» повторила собственный рекорд Бундеслиги
00:25 · Германия. Бундеслига
Уже не 0:5, но всё же: «Бавария» снова проиграла гладбахской «Боруссии» 2
00:23 · Германия. Бундеслига
Ваннер стал самым молодым дебютантом «Баварии» в истории Бундеслиги 2
07 Января
22:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» Мёнхенгладбах - 1:2 (закончен)
19:33 · Германия. Бундеслига
​Гендиректор «Боруссии»: «Будем стараться удержать Холанна летом, а зимой он точно не уйдёт»
13:40 · Германия. Бундеслига
Балаге рассказал, что нужно сделать «Барселоне» для трансфера Холанна
Все новости
Рекомендуем