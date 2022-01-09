Юрген Клопп: «После победы в Бундеслиге я проснулся в кузове грузовика»

Десять лет тому назад Юрген Клопп вернул дортмундскую «Боруссию» на вершину немецкого футбола, выиграв со «шмелями» Бундеслигу. После этого, как вспоминает немецкий специалист, последовали бурные празднования - столь бурные, что проснулся тогда Юрген в совершенно неожиданном месте...

- Первый титул никогда не забывается. Тогда я чуть переборщил с алкоголем, и, в целом, плохо помню происходившее. Но одно я помню четко, и это я еще никому не рассказывал. Я проснулся в кузове грузовика, припаркованного на парковке стадиона. Сам. Как я туда попал и что делал перед этим, вспомнить никак не могу, - приводит слова Клоппа ilposticipo.it.