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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лапорта уверен, что Холанн перейдёт в «Барселону»

08 Января 2022 • 16:53 Комментировать (2)

Каталонская «Барселона» не намерена отступать в борьбе за центрфорварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна.

По информации Esport3, глава «сине-гранатовых» Жоан Лапорта уверен, что бомбардир продолжит карьеру на «Камп Ноу». Об этом руководитель уже сообщил своему ближайшему окружению.

Жоан провел несколько встреч с агентом Мино Райолой, в ходе которых стороны обсудили детали сотрудничества.

При этом британские и испанские журналисты считают, что Холанн перейдет в мадридский «Реал».

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
andi
08 Января 2022 в 17:38
У Лапорты появились деньги что ли?
Zenituwka
08 Января 2022 в 17:16
Как по мне Мбаппе больше подойдёт Барсе, а Холанн Реалу
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