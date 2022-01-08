Лапорта уверен, что Холанн перейдёт в «Барселону»

Каталонская «Барселона» не намерена отступать в борьбе за центрфорварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна.

По информации Esport3, глава «сине-гранатовых» Жоан Лапорта уверен, что бомбардир продолжит карьеру на «Камп Ноу». Об этом руководитель уже сообщил своему ближайшему окружению.

Жоан провел несколько встреч с агентом Мино Райолой, в ходе которых стороны обсудили детали сотрудничества.

При этом британские и испанские журналисты считают, что Холанн перейдет в мадридский «Реал».

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до середины 2024 года.