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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Англии знают, где продолжит карьеру Холанн

08 Января 2022 • 16:35 Комментировать (2)

Британским журналистам стало известно, где продолжит карьеру норвежский голеадор Эрлинг Холанн, ныне выступающий за «Боруссию» из Дортмунда.

По данным Mirror, скандинавский футболист намерен попробовать свои силы в испанском чемпионате, а именно – в мадридском «Реале». Ранее об этом уже сообщали испанские СМИ.

В борьбе за 21-летнего нападающего «королевский» клуб опередил каталонскую «Барселону» и оба гранда из Манчестера.

К слову, на «Сантьяго Бернабеу» Эрлинг может объединиться со звездным французом Килианом Мбаппе. Трансфер форварда «ПСЖ» в «Реал» практически решенный вопрос.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Gnomus
08 Января 2022 в 18:22
Бензема тогда в ПСЖ?Джуниора жалко продовать,а четверым им не ужится в одном клубе
Misha_diablo_football
08 Января 2022 в 18:21
Правильно делает викинг надо с начало показать себя в Ла-лиге ну а потом перебраться в АПЛ...
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Идет 89 минута Фрайбург 2:2 Арминия
Идет 87 минута РБ Лейпциг 4:1 Майнц
08.01  20:30 Айнтрахт Фр ... Боруссия Д 3.50 3.70 2.05
09.01  17:30 Герта ... Кёльн 2.80 3.35 2.55
09.01  19:30 Бохум ... Вольфсбург 3.40 3.40 2.15
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