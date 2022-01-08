В Англии знают, где продолжит карьеру Холанн

Британским журналистам стало известно, где продолжит карьеру норвежский голеадор Эрлинг Холанн, ныне выступающий за «Боруссию» из Дортмунда.

По данным Mirror, скандинавский футболист намерен попробовать свои силы в испанском чемпионате, а именно – в мадридском «Реале». Ранее об этом уже сообщали испанские СМИ.

В борьбе за 21-летнего нападающего «королевский» клуб опередил каталонскую «Барселону» и оба гранда из Манчестера.

К слову, на «Сантьяго Бернабеу» Эрлинг может объединиться со звездным французом Килианом Мбаппе. Трансфер форварда «ПСЖ» в «Реал» практически решенный вопрос.