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​Гендиректор «Боруссии»: «Будем стараться удержать Холанна летом, а зимой он точно не уйдёт»

07 Января 2022 • 19:33 Комментировать

Ханс-Йоахим Вацке, который занимает должность генерального директора дортмундской «Боруссии», в очередной раз высказался по поводу будущего форварда Эрлинга Холанна.

«Холанн не уйдёт в январе. Ни за что. Кто согласится продать лучшего нападающего Европы зимой?» - слова Вацке на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

«Следующий сезон? Конечно, удержать Холанна будет сложно. Но мы хотим это сделать и будем стараться», - отметил представитель руководства «Боруссии».

Эрлинг Холанн в сезоне 2021/2022 провёл за «Боруссию» 16 матчей. Норвежский нападающий забил 19 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Эрлинг Холанн
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