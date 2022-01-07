​Гендиректор «Боруссии»: «Будем стараться удержать Холанна летом, а зимой он точно не уйдёт»

Ханс-Йоахим Вацке, который занимает должность генерального директора дортмундской «Боруссии», в очередной раз высказался по поводу будущего форварда Эрлинга Холанна.

«Холанн не уйдёт в январе. Ни за что. Кто согласится продать лучшего нападающего Европы зимой?» - слова Вацке на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

«Следующий сезон? Конечно, удержать Холанна будет сложно. Но мы хотим это сделать и будем стараться», - отметил представитель руководства «Боруссии».

Эрлинг Холанн в сезоне 2021/2022 провёл за «Боруссию» 16 матчей. Норвежский нападающий забил 19 голов.